Росія ввела санкції проти ЄС

Росія ввела санкції у відповідь проти Європейського союзу. Вони стосуються заборони в'їзду на територію РФ низки чиновників.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ РФ у середу, 23 вересня.

Це відповідь на санкції, які в ЄС ввели на захист України. У Кремлі вважають, що Росію покарали "під надуманими і часом абсурдними приводами".

"У відповідь на дії Європейського союзу російською стороною ухвалено рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Число фігурантів російського списку доведено до паритетного з наявним списком Євросоюзу", – сказано в заяві.

Російське МЗС направило ноту до Представництва ЄС в Росії, яка інформує про цей крок. "У разі продовження Євросоюзом конфронтаційної лінії залишаємо за собою право на застосування відповідних заходів", – заявили у Кремлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

дипломатичні й економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків було введено невдовзі після анексії Криму.

США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон було заморожено, а їхнє право на в'їзд в Америку та Європу ліквідовано.

Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж в Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт і імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які може бути використано для видобутку й розвідки нафти.

Євросоюз у четвер, 10 вересня, офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175-ти осіб і 44-х організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.