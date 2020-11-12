Росія ввела дзеркальні санкції проти ЄС, – Лавров

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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  • ЄС ввела санкції проти шістьох росіян, причетних до отруєння Навального

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Під санкції через отруєння Навального може потрапити біотехнологічний сектор РФ

Росія ввела дзеркальні санкції у відповідь на обмежувальні заходи Євросоюзу через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Як заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, Москва скоро повідомить про це партнерам, передає російське пропагандистське агентство ТАСС. Він уточнив, що обмежувальні заходи зачеплять представників керівних структур Німеччини і Франції.

"Оскільки локомотивом санкцій Євросоюзу у зв'язку з Навальним була Німеччина, оскільки ці санкції прямо зачіпають керівних співробітників Адміністрації президента Російської Федерації, наші відповідні санкції будуть дзеркальними. Вони вже ухвалені, скоро ми повідомимо про це нашим німецьким і французьким колегам", – сказав глава МЗС РФ.

За словами Лаврова, Росія не може відкидати версію про отруєння Навального бойовою отруйною речовиною або на території Німеччини, або в літаку, який доставив його до берлінської клініки Charite.

Нагадаємо, 14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння опозиціонера.

15 жовтня ЄС ввів в дію санкцій проти шістьох росіян.

Німеччина і Франція стали ініціаторами пакету санкцій проти Росії. Великобританія і Нідерланди повністю підтримали їхні вимоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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