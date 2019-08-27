Росія всупереч США передала союзнику смертоносну зброю

Російська Федерація розпочала другий етап поставок зенітних ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

Зокрема, транспортний літак з елементами другого дивізіону російських ЗРК С-400 приземлився в Анкарі, повідомляє NTV.

У Міністерстві оборони Туреччини підтвердили факт нового етапу поставок зенітних ракетних комплексів.

За словами представників військового відомства, літак здійснив посадку на авіабазі Мюртед.

Прогнозується, що поставка буде тривати близько місяця.

У Міністерстві оборони Туреччини підтвердили факт нового етапу поставок зенітних ракетних комплексів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у РФ С-400 її чекають серйозні проблеми.

У відповідь на це президент країни Реджеп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення.

Він також запевнив, що придбані Анкарою С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО і США.

А в червні 2019 року Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.

Після цього Федеральна служба з військово-технічного співробітництва РФ заявила, що системи С-400 в найближчим часом будуть поставлятися не тільки в Туреччину, але і в інші країни регіону.

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