Росія вперше після санкцій США почала будувати "Північний потік-2"

Російське трубоукладальне судно "Фортуна" початок добудовувати останню ділянку "Північного потоку–2" у водах Німеччини. Таким чином у п'ятницю, 11 грудня, Росія вперше після санкцій США відновила будівництво газопроводу в обхід України своїми силами.

Цю інформацію поширила низка російських пропагандистських ресурсів. Пізніше агентству "Інтерфакс" її офіційно підтвердив представник компанії Nord Stream 2.

"Трубоукладчик "Фортуна" укладе 2,6-км ділянку газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини в водах на глибині менше 30 м (100 футів). Всі будівельні роботи виконуються в повній відповідності з отриманими дозволами. Про подальші будівельні роботи на морській ділянці ми повідомимо додатково", – додали в проєктній компанії.

Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії Німеччини видало Росії дозвіл на проведення робіт на 5-31 грудня. Залишилося закінчити будівництво 2,5 кілометра обох ниток "Північного потоку–2" – в загальному 5 км. "Фортуна" може укладати 1 км трубопроводу в день.

Вони повинні встигнути закінчити до 31 грудня ділянку двох ниток газопроводу. Якщо ж "Газпром" не встигне зробити цього до січня, то будівництво не вийде продовжувати через невідповідні погодні умови.

Роботи по будівництву газопроводу були зупинені рік тому, коли Вашингтон ввів санкції, що загрожували проводила їх швейцарської компанії Allseas.

Інший російський трубоукладач (більш сучасний) з системою динамічного позиціонування "Академік Черський" на початку цього тижня несподівано покинув зону добудови "Північного потоку–2" і пішов до берегів Калінінграда.

На недобудованому ділянці газопроводу знаходяться три російських судна – "Катунь", "Балтійський дослідник" і "Фортуна".

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