Росія вперше оцінила вартість всієї своєї нафти

Міністерство природних ресурсів і екології Росії оцінило запаси всіх корисних копалин країни в 55,2 трлн рублів (22,5 трлн гривень).

Це становить 60% валового внутрішнього продукту РФ за 2017 рік, повідомляє РБК.

Зокрема, вартість запасів російської нафти склала 39,6 трлн рублів (161,9 трлн гривень), газу – 11,3 трлн рублів (4,6 трлн гривень), коксівного вугілля – майже 2 трлн рублів (0,8 трлн гривень).

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Запаси залізної руди Мінприроди оцінило в 808 млрд рублів (330,5 млрд гривень), алмазів – у 505 мільярдів рублів (206,5 млрд гривень), золота – у 480 млрд рублів (196,3 млрд гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія під тиском Організації країн-експортерів нафти погодилася скоротити видобуток "чорного золота" приблизно на 3%.

Усього нафтовий картель прибере з ринку 800 тисяч барелів, а інші країни-учасники угоди знизять видобуток на 400 тисяч барелів. Угода діятиме протягом півроку з можливим переглядом параметрів у квітні.

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