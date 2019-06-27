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Росія влаштувала підлість Депардьє, який отримав громадянство

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Французькому акторові Жерару Депардьє, який отримав у 2013 році російське громадянство, заморозили рахунки індивідуального підприємця у російських банках ВТБ, Газпромбанку і "КС Банку".

Як передає РБК, рішення винесла інспекція Федеральної податкової служби по Ленінському району Новосибірська.

Сума боргу, через яку рахунки були заблоковані, не уточнюється. З документа випливає, що податкова служба ухвалила рішення 20 червня.

Видання зазначає, що виконавчих проваджень, порушених на Жерара Ксавьє Депардьє, у базі даних служби приставів не виявлено. При цьому московська податкова в середині січня заблокувала рахунок ТОВ "Продюсерський Центр Жерара Депардьє" у банку ВТБ. Блокування досі не зняли.

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Жерар Депардьє

Жерар Депардьє

Як повідомляв OBOZREVATEL, актор отримав російський паспорт у січні 2013 року. Він зробив це після того, як влада Франції ввели на доходи понад €1 млн податок у розмірі 75%.

У лютому того ж року він отримав прописку у Саранську і квартиру у Грозному. У Новосибірську Депардьє прописався у грудні 2018 року "через вигідніше географічне розташування".

Бізнес-партнер Депардьє Юлія Мосман заявляла, що актор запускає у Новосибірську бізнес, пов'язаний із виробництвом і постачанням продуктів харчування. Також він планує зняти цикл документальних фільмів про Росію.

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Особа
Жерар Депард'є
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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леня зе
леня зе
Dura lex, sed lex. как говорят у нас во Франции -такова се ля ви.ХА-ХА
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