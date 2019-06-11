ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

"Росія вкрала нафту і газ": Україна виступила із жорстким звинуваченням у Гаазі

15тЧитати матеріал російською

Російська Федерація продовжує розкрадати українські ресурси в Чорному морі, а також не дає доступу до покладів нафти й газу.

"Починаючи з весни 2014 року Росія вкрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу", – повідомила заступник міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у виступі перед палатою третейського суду в Гаазі, передає "Укрінформ".

За її словами, Москва намагалася позбавити ліцензій на виробництво електроенергії, які були у належний спосіб видані органами влади України, і видала власні ліцензії російським компаніям.

Новини
Окупанти створять нову групу для оцінки "збитку" Криму від України

"Росія навіть відібрала у нас цінні сучасні мобільні бурові установки, які вона пересуває просторами Чорного моря, на які ми маємо право, щоб добувати наш природний газ", – підкреслила Зеркаль.

Заступник міністра закордонних справ також додала, що постійна палата Третейського суду в Гаазі має право розглядати справу за позовом щодо порушення Росією Конвенції ООН із морського права в Чорному й Азовському морях та в Керченській протоці.

"Вчора Росія відчайдушно намагалася модифікувати предмет цієї справи, щоб загнати його в рамки заперечень Росії. Сьогодні ви побачите справжню суть справи, поданої на ваш розгляд. Відповідно, вам стане зрозуміло, чому жодне із заперечень Росії не представляє перешкоди для вашої юрисдикції", – підсумувала Зеркаль.

Російська Федерація продовжує розкрадати українські ресурси в Чорному морі

Російська Федерація продовжує розкрадати українські ресурси в Чорному морі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Йшлося про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив екс-голові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно в Криму.

26 листопада Ощадбанк виграв у Міжнародному арбітражі в Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

Водночас перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи в Криму.

Як повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сума виграшу поки не уточнюється і буде оголошена найближчим часом. Водночас НАК вимагав у Росії компенсації у розмірі 5 млрд доларів.

У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цієї суперечки. В Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідних заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.

Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу і нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктУкраїна проти Росії в Гаазі
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
18
Коментарі
31
241
Смішно
17
Цікаво
5
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Waix Alex
Waix Alex
Подонкам ох как аукнется!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Iv Georgi
Iv Georgi
без Гааги как собака без блох
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Все шароварные ""официальные лица""напоминают арабов ,которые хвастаются перед камерой как они все поБеждЮт.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel