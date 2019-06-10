"Росія визнала помилку": нафта Путіна пішла в ЄС

Польща відновила прокачування нафти з Російської Федерації, яка надходила по трубопроводу "Дружба".

Польський оператор PERN використовує механізм постійного контролю якості, щоб контролювати надходження сировини з Білорусі, йдеться на сайті компанії.

Перший етап роботи системи після її відновлення триватиме до кінця червня. До цього моменту поставки сировини будуть "у меншому обсязі, необхідному для клієнтів PERN".

Новини Білорусь вирішила проблему брудної нафти з Росії

Пізніше глава правління PKN ORLEN Даніель Обайтек підтвердив, що зі східного напрямку до Польщі почала надходити чиста нафта, передає "Польське радіо".

За його словами, завдяки диверсифікації поставок, зараз вже майже 50% нафти, що надходить в країну, відбувається не з російських джерел.

"Росіяни визнали свою помилку, вони, так би мовити, визнали право на наші претензії. Натомість те, які це будуть претензії, – це процес оцінки збитків, яких ми зазнали. Цей процес продовжується, оскільки лише сьогодні цією однією гілкою нафтопроводу пливе чиста нафта", – резюмував Обайтек.

Польща відновила прокачування нафти з Російської Федерації

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії до інших країн.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, яка надходить нафтопроводом із Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals у десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що буде готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

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