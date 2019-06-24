Росія висунула Україні цинічну умову щодо газу: про що йдеться

Росія готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".

Таку цинічне заяву зробив перший заступник голови апарату уряду РФ Сергій Приходько. За його словами, концепція "Північного потоку-2" не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн", передає ТАСС.

"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових суперечок між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", – стверджує він.

Транзит газу "Цензор.НЕТ"

При цьому в Росії заговорили про необхідність "нормального діалогу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся