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20 листопада • оновлено в 16:20
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Росія висунула Україні новий ультиматум щодо газу: у Медведєва озвучили деталі

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Росія і Україна обговорювали прямі поставки газу з 2020 року в обсязі орієнтовно 15 млрд кубометрів на рік.

"Це ті обсяги приблизно, які ми обговорювали в рамках останніх тристоронніх консультацій. Ми пропонували, і не вперше", – повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає "ТАСС".

"Питання транзиту ми розглядаємо, зокрема, і з урахуванням прямих поставок на внутрішній ринок, а не через реверс", – додав він.

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Водночас міністр енергетики Росії відмовився коментувати перспективи газових консультацій, "оскільки потрібно дочекатися офіційної відповіді від української сторони на пропозицію "Газпрому".

"Коли ми побачимо офіційний папір, тоді зможемо прокоментувати. Дочекаємося завершення технічних консультацій. Далі ми будемо обговорювати можливі дати зустрічі", – резюмував Новак.

Росія і Україна обговорювали прямі поставки газу з 2020 року в обсязі орієнтовно 15 млрд кубометрів на рік

Росія і Україна обговорювали прямі поставки газу з 2020 року в обсязі орієнтовно 15 млрд кубометрів на рік

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
ринок газу
Місце
Україна
Теги
газ транзит газу
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свидомым должно этого хватит... Нечего помогать "агрессору" платить за транзит!!!!
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