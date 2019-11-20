Росія висунула Україні новий ультиматум щодо газу: у Медведєва озвучили деталі

Росія і Україна обговорювали прямі поставки газу з 2020 року в обсязі орієнтовно 15 млрд кубометрів на рік.
"Це ті обсяги приблизно, які ми обговорювали в рамках останніх тристоронніх консультацій. Ми пропонували, і не вперше", – повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає "ТАСС".
"Питання транзиту ми розглядаємо, зокрема, і з урахуванням прямих поставок на внутрішній ринок, а не через реверс", – додав він.
Водночас міністр енергетики Росії відмовився коментувати перспективи газових консультацій, "оскільки потрібно дочекатися офіційної відповіді від української сторони на пропозицію "Газпрому".
"Коли ми побачимо офіційний папір, тоді зможемо прокоментувати. Дочекаємося завершення технічних консультацій. Далі ми будемо обговорювати можливі дати зустрічі", – резюмував Новак.
Росія і Україна обговорювали прямі поставки газу з 2020 року в обсязі орієнтовно 15 млрд кубометрів на рік
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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