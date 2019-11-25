Росія продасть весь бізнес "Vodafone Україна": що тепер буде

Російська телекомунікаційна компанія МТС уклала угоду про продаж всього свого бізнесу в Україні.

Зокрема "Vodafone Україна" за 734 млн доларів викупить OOO Telco Solutions and Investments – дочірня компанія азербайджанського оператора Bakcell, повідомляє РБК.

"Угода комплементарна оновленій стратегії МТС, яка передбачає концентрацію зусиль на російському ринку, що генерує понад 90% виторгу групи, і розвиток на основі базового телеком-бізнесу комплексу сучасних цифрових сервісів", – прокоментував угоду президент МТС Олексій Корня.

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"З огляду на незначну частку українського бізнесу у масштабі групи МТС збереже привабливий рівень дивідендних виплат у рамках ухваленої на початку року політики", – додав він.

Зокрема угоду МТС укладе через дочірню компанію Allegretto Holding Sarl, зареєстровану в Люксембурзі.

Азербайджанській компанії відійде зареєстрована в Нідерландах Preludium BV, яка виступає єдиним акціонером "Vodafone Україна".

Bakcell – заснований у 1994 році азербайджанський оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані, працює у стандартах GSM, UMTS і LTE. У компанії понад 4 млн абонентів.

Зараз "Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium BV і є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

"Vodafone Україна" за 734 млн доларів викупить дочірня компанія азербайджанського оператора Bakcell

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня азербайджанський телеком-оператор Bakcell висловив бажання викупити другого за величиною оператора мобільного зв'язку в Україні "Vodafone".

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