Росія вирішила повернути з Німеччини судно для будівництва "Північного потоку-2"

Роман Груша Економіка 14:09, 6.10.2020 Оновлено: 14:10, 6.10.2020

Російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2", повертається з Німеччини до Калінінграду.

Корабель повинен прибути в порт російського міста в середу, 7 жовтня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на систему позиціонування морських суден.

При цьому близько півроку "Академік Черський" знаходився біля німецького порту Мукран на Балтиці – головному плацдармі для будівництва "Північного потоку-2".

Карта будівництва "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Отже, у "Газпрому" залишилося трохи менше ніж чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію навколо Олексія Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

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