Росія вирішила поступитися і закінчити нафтову війну з Білоруссю

Росія погодилася збільшити знижку на продукцію, що поставляється до Білорусі нафту до $ 15,7 за тонну, що на $ 2 більше, ніж пропонувалося раніше.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у нафтовій галузі.

Згідно з отриманою інформацією, російські нафтовики готові з 1 квітня у повному обсязі відновити поставки нафти до Білорусі. Однак офіційний Мінськ, який заявляв раніше про бажання налагодити закупівлі у альтернативних постачальників, поки не повідомив, скільки саме нафти з Росії йому потрібно.

Видання зазначає, що угода з Білоруссю стала можлива на тлі підготовки Росії до припинення дії укладеної раніше в рамках ОПЕК + угоди про обмеження нафтовидобутку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що вважає доцільною спільну з країнами Балтії та України переробку нафти на білоруських заводах.

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