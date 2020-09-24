Росія вирішила підкупити Німеччину знижками на газ

Росія може запропонувати Німеччині значні знижки на природний газ, щоб гарантовано закінчити будівництво "Північного потоку-2".

Таку заяву зробила член комітету Держдуми з міжнародних справ Олена Строкова, передає "Інтерфакс". На її думку, Москва може знизити ціну для Берліна як мінімум на рік.

Вона зазначила, що зараз Німеччина розділилася на два блоки щодо питання про газопровід в обхід України: в одному виступають за його будівництво, в іншому – за скасування.

"У будь-якому випадку ця знижка в перспективі стане набагато вигіднішою, ніж недобудована "труба", – вважає Строкова.

За її словами, у випадку ухвалення рішення про тимчасове заморожування будівництва "Північного потоку-2", Німеччина зазнає збитків і втратить свій економічний і політичний вплив у Європі.

Водночас вона висловила впевненість у тому, що будівництво все ж буде завершено, оскільки нібито "у Німеччині просто не існує альтернативи в ухваленні рішення".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини не виключила зміни ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за будь-яку ціну зупинять "Північний потік-2".