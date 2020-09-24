Росія вирішила підкупити Німеччину знижками на газ

Росія може запропонувати Німеччині значні знижки на природний газ, щоб гарантовано закінчити будівництво "Північного потоку-2".

Таку заяву зробила член комітету Держдуми з міжнародних справ Олена Строкова, передає "Інтерфакс". На її думку, Москва може знизити ціну для Берліна як мінімум на рік.

Вона зазначила, що зараз Німеччина розділилася на два блоки з питання про газопровід в обхід України: в одному виступають за його будівництво, в іншому – за скасування.

"У будь-якому випадку ця знижка в перспективі стане набагато вигіднішою, ніж недобудована "труба", – вважає Строкова.

За її словами, у випадку ухвалення рішення про тимчасове заморожування будівництва "Північного потоку-2", Німеччина зазнає збитків і втратить свій економічний і політичний вплив в Європі.

При цьому вона висловила впевненість у тому, що будівництво все ж буде завершено, оскільки нібито "у Німеччині просто не існує альтернативи в ухваленні рішення".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини не виключила зміни ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливих заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".