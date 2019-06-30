Росія виплатить близько $76 млн Казахстану за брудну нафту

Росія виплатить Казахстану компенсацію по $15 за барель нафти, забрудненої в балтійському порту Усть-Луга. Загальна сума може скласти близько $76 млн.

Про це з посиланням на кілька анонімних джерел пише Bloomberg. Виплачувати буде російська компанія-оператор "Транснефть" для казахського "Казтрансойл".

"У суму компенсації входить все: втрата якості, простої, зберігання", – заявило одне з джерел.

За попередніми умовами угоди двох компаній, РФ буде відшкодовувати збитки "Казтрансойл" або вантажовідправникам Казахстану, які здали в систему якісну сировину, а потім отримали забруднену нафту. З цих грошей Казахстан відшкодує втрати покупцям.

Нафтопровід ТАСС

За попередніми підрахунками, обсяг брудної нафти склав з 5 млн тонн аж 700 000 тон.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні Білорусь почала вимагати у РФ компенсацію за неякісну нафту. Першим надходження нафти з серйозними відхиленнями за якістю відчув Мозирський нафтопереробний завод.

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