Росія ''віджала'': Україна зібралася продати скандальне судно "Норд"

В Україні виставили на аукціон заарештоване російське рибальське судно "Норд", яке затримали представники морської охорони Держприкордонслужби в українських водах Азовського моря. Стартова ціна лота складе 1,6 млн гривень.

Як повідомляється на сайті Міністерства юстиції України, корабель виставлений на торги OpenMarket. Його продажем займеться держпідприємство "СЕТАМ".

Зазначається, що судно побудоване у 1989 році у місті Азов, Ростовської області Росії. Його довжина — 23,6 метра, а ширина — 6,5 м. Потужність головного двигуна — 165 кВт. Чиста місткість — 32 т.

Судно "Норд"

"У зв'язку з подіями у Криму судно було буквально "віджате" Російською Федерацією. Воно було заарештоване, відкрите відповідне кримінальне провадження і передане Агентству з розшуку та менеджменту активів... Витрати на зберігання і утримання є занадто великими. Згідно з Постановою КМУ до моменту вирішення про конфіскацію це судно буде реалізоване. Кошти від реалізації підуть на рахунок АРМА в державному банку і чекатимуть на рішення суду", — пояснив начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.

Зазначається, що всі охочі можуть протягом 15 днів подавати заявки на даний лот, сплатити гарантійний внесок та брати участь у торгах. Сам аукціон відбудеться 7 листопада.

"Все особисте майно членів екіпажу описане і буде передане їм. Зокрема ми могли побачити ноутбук, одяг, документи на інші особисті речі. Все це залишилося в тому ж вигляді, в якому його лишили моряки", — пояснив представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у південних регіонах Олександр Остапенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня корабель морської охорони Держприкордонслужби в українських водах Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник "Норд" під російським прапором.

Пізніше двоє членів екіпажу судна таємно втекли у Білорусь за підробленими російським паспортами, звідки, за даними російських ЗМІ, переправилися до окупованого Криму.