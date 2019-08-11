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Росія "віджала" два заводи на Донбасі: що тепер буде

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У "ДНР" два заводи, які були захоплені в 2014 році терористами, перейшли під контроль російських компаній.

Йдеться про Горлівський м'ясокомбінат і Харцизький канатний завод "Силур", пише "Восточный вариант".

Так, "Силур", який бойовики оголосили "державним підприємством", перейшов пд контроль російської фірми ТОВ "РосЕкспоСнаб". У "республіці" деякі активісти цю ситуацію назвали рейдерським захопленням і заявили, що всі документи були вилучені озброєними людьми з "Мінходов ДНР".

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Завод "Силур"

Завод "Силур"

Восточный вариант

Офіційні представники "ДНР" факт переходу заводу в управління приватній російській фірмі підтвердили і пояснили такий крок поганим економічним станом заводу, який працював із перебоями.

Росія "віджала" два заводи на Донбасі: що тепер буде

Восточный вариант

Горлівський м'ясокомбінат же був переданий російському ТОВ "Профгарант". Примітно, що про обидві фірми з РФ практично немає ніякої інформації.

Горлівський м'ясокомбінат

Горлівський м'ясокомбінат

Соцмережі

На катастрофічність ситуації звернув увагу в своєму Telegram-каналі журналіст Денис Казанський.

"Якщо раніше українські підприємства там формально захоплювалися угрупованнями сепаратистів і отримували статус "державних підприємств "Л/ДНР", то тепер до поділу захопленої української власності відкрито підключилися російські компанії", – відреагував він.

За словами Казанського, це кардинально міняє справу, бо відтепер росіяни вже не намагаються прикриватися "донецькими шахтарями і трактористами", а в відкриту захоплюють українську власність на території України.

"Це вкрай важливий факт, який нашій владі зараз необхідно доносити до міжнародної громадськості. Захоплення українських активів російським бізнесом акт агресії. Це не тільки порушення Мінських угод, а й привід для застосування симетричних заходів щодо російського бізнесу в Україні", – підкреслив він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в "ДНР" масово завозять дешеві контрабандні продукти харчування і сигарети з Росії та Білорусі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Донбас Новини Донбасу Виробництво
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