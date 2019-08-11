Росія "віджала" два заводи на Донбасі: що тепер буде

У "ДНР" два заводи, які були захоплені в 2014 році терористами, перейшли під контроль російських компаній.

Йдеться про Горлівський м'ясокомбінат і Харцизький канатний завод "Силур", пише "Восточный вариант".

Так, "Силур", який бойовики оголосили "державним підприємством", перейшов пд контроль російської фірми ТОВ "РосЕкспоСнаб". У "республіці" деякі активісти цю ситуацію назвали рейдерським захопленням і заявили, що всі документи були вилучені озброєними людьми з "Мінходов ДНР".

Завод "Силур" Восточный вариант

Офіційні представники "ДНР" факт переходу заводу в управління приватній російській фірмі підтвердили і пояснили такий крок поганим економічним станом заводу, який працював із перебоями.

Восточный вариант

Горлівський м'ясокомбінат же був переданий російському ТОВ "Профгарант". Примітно, що про обидві фірми з РФ практично немає ніякої інформації.

Горлівський м'ясокомбінат Соцмережі

На катастрофічність ситуації звернув увагу в своєму Telegram-каналі журналіст Денис Казанський.

"Якщо раніше українські підприємства там формально захоплювалися угрупованнями сепаратистів і отримували статус "державних підприємств "Л/ДНР", то тепер до поділу захопленої української власності відкрито підключилися російські компанії", – відреагував він.

За словами Казанського, це кардинально міняє справу, бо відтепер росіяни вже не намагаються прикриватися "донецькими шахтарями і трактористами", а в відкриту захоплюють українську власність на території України.

"Це вкрай важливий факт, який нашій владі зараз необхідно доносити до міжнародної громадськості. Захоплення українських активів російським бізнесом – акт агресії. Це не тільки порушення Мінських угод, а й привід для застосування симетричних заходів щодо російського бізнесу в Україні", – підкреслив він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в "ДНР" масово завозять дешеві контрабандні продукти харчування і сигарети з Росії та Білорусі.

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