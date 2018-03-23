Росія відреагувала на розрив Україною економічного співробітництва

Росія вважає, що припинення програми економічного співробітництва з боку України є знищенням радянської спадщини.

"Відмовляючись від будь-якого співробітництва з Росією, нинішня українська влада в антиросійському угарі своїми ж руками фактично знищує, спадок що дістався їм від Радянського Союзу", - заявив заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС РФ Артем Кожин, передають "Українські новини".

За його словами, мова йде про спадщину в передових, високотехнологічних галузях - атомній промисловості та енергетиці, ракетобудуванні, космічних технологіях, авіаційній промисловості, транспорті і військово-промисловій сфері.

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"Розрив сьогодні торгово-економічних зв'язків з Росією жодним чином не замінює мізерні квоти на поставку в ЄС, що виділяються Євросоюзом, з дозволу сказати, стратегічних сировинних товарів", - зазначив Кожин.

Нагадаємо, про готовність схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ ще 16 березня заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, Росія повинна платити високу ціну за агресію проти України.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше МЗС України запропонував вийти з СНД і розірвати дружбу з Росією.