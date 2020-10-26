Росія відправила до Німеччини судно для добудови 'Північного потоку-2'

Російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2", залишило порт Калінінграда.

Після тритижневого перебування у російському місті корабель відійшов від місця стоянки і рухається на захід. Про це свідчать дані систем позиціонування морських судів Marine Traffic і Vesselfinder.

Станом на ранок 26 жовтня "Академік Черський" повним ходом йде близько Польщі, повз береги Гданська.

Пунктом призначення судна вказано німецький порт Мукран. У цій локації "Академік Черський" знаходився з травня по жовтень.

У порту знаходиться логістичний термінал проекту будівництва "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

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