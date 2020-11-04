Росія відправила до Німеччини два судна, здатних добудувати "Північний потік-2"

Два російських судна, що здатні добудувати газопровід "Північний потік-2" – "Остап Шеремета" і "Артеміс Офшор" вийшли з порту Калінінград у Балтійське море і прямують до берегів Німеччини.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в морській галузі регіону.

"Портом призначення судна "Остап Шеремета", яке входить до складу ТОВ "Газпром флот", офіційно позначено німецький порт Мукран. В цей же порт прямує і багатофункціональне судно "Артеміс Офшор", обладнане вертолітним майданчиком. Воно належить Морській рятувальній службі Мінтрансу РФ", – розповів співрозмовник агентства.

За його словами, в порт "Мукран" ці судна повинні прибути 5 листопада. Саме в цьому німецькому порту і на його рейді наразі знаходяться російські судна, які будуть задіяні в завершенні будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Це трубоукладач "Газпрому" "Академік Черський", а також спеціальні судна "Умка" і "Финвал".

"Академік Черський" покинув порт Калінінграда 26 жовтня. 27 жовтня трубоукладач прибув у "Мукран".

У порту Мукран знаходиться логістичний термінал проекту будівництва "Північного потоку 2". Там же знаходиться склад труб майбутнього газопроводу. У порту і на рейді концентруються судна, які візьмуть участь в добудові газопроводу.

"Північний потік-2" не будується з грудня 2019 року через американські санкції. В "Газпромі" заявляли, що побудований на 94% газопровід буде добудований російською стороною.

Раніше Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

Це означає, що санкції можуть бути введені проти компаній, які займалися або будуть займатися переобладнанням російського трубоукладальних судна "Академік Черський" або інших суден, які повинні йому допомагати в добудові газопроводу.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

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