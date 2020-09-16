Росія відновить будівництво "Північного потоку-2"? З'явився доказ

Росія відправила судно "Іван Сидоренко" в німецький порт Мукран, який є логістичною базою проєкту "Північний потік-2" на північному узбережжі Німеччини. Таким чином, можна припустити, що РФ збирається вже найближчим часом продовжити будівництво газопроводу в обхід України.

Як повідомляє РБК, очікується, що "Іван Сидоренко" прибуде на логістичну базу проєкту, до порту Мукран на німецькому острові Рюген, 17 вересня. Там вже стоїть трубоукладач "Академік Черський".

Зазначається, що "Іван Сидоренко" може доставити труби для укладальника "Академік Черський", що знаходиться в Мукрані. Він має добудувати залишок ділянки "Північного потоку" довжиною 160 км. Ще одне судно постачання – "Остап Шеремет" – знаходиться в Калінінграді.

Порт Мукран на острові Рюген є важливим логістичним пунктом з будівництва газопроводу. У порту зберігаються труби для гілок газопроводу, його ж використовують задіяні в будівництві суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня сенатори США пригрозили оператору німецького порту Мукран "фінансовим руйнуванням" за умови продовження робіт над "Північним потоком-2".

США і низка європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Санкції США вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають можливим завершити роботи за допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Олексія Навального. При цьому багато німецьких політиків закликало канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

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