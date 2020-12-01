Росія відновить будівництво 'Північного потоку-2' через рік простою

Будівельні роботи на російському газопроводі "Північний потік-2" у Балтійському морі відновляться вже на цьому тижні після року простою.

Це відбудеться не дивлячись на санкції США, спрямовані на припинення будівництва газопроводу, яким російський газ поставлятиметься до Німеччини. Про це повідомляє Bloomberg.

Представник компанії Nord Stream-2 Йенс Мюллер заявив, що прокладка трубопроводу на ділянці вартістю 9,5 млрд євро буде відновлена 5 грудня.

Роботи на трубопроводі довжиною 1230 кілометрів були зупинені в грудні минулого року, коли адміністрація президента США Дональда Трампа ввела обмежувальні заходи проти компаній, які працюють на цій ділянці.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2 ", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проекту. Трубоукладач через місяць стоянки в Німеччині попрямував в російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють з судами.

Без сертифікації і страхування добудувати і запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження торкнуться більше сотні європейських компаній.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають суду для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією судів, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

На початку року Росія обіцяла добудувати проект в кінці 2020 го або початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває в Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби в водах Данії можна.

Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". При цьому надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проектом "Північний потік-2".