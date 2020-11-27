Росія відкликала з Німеччини судно для добудови "Північного потоку-2"

Російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2", залишило німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту.

Трубоукладач через місяць стоянки в Німеччині попрямував в російське місто Калінінград. Про це свідчать дані порталу по відстеженню судів Marine Traffic.

За інформацією фахівців порталу, "Академік Черський" повинен прибути в Калінінград 28 листопада

Трубоукладач в жовтні кілька тижнів стояв на якорі неподалік від Калінінграда, де поблизу проводило роботи судно постачання "Фінвал".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють з кораблями.

Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять більше сотні європейських компаній.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають суду для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією судів, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

На початку року Росія обіцяла добудувати проєкт наприкінці 2020-го або на початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває у Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби у водах Данії не можна.

Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". Водночас надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

Також уряд США вже готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".