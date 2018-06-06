Росія пригрозила "Нафтогазу" через арешт активів "Газпрому" в Європі

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що дії НАК "Нафтогаз України" щодо стягнення з "Газпрому" заборгованості в іноземних юрисдикціях можуть негативно відбитися на переговорах про постачання і транзит природного газу через українську територію.

"На наш погляд, ті заходи, які сьогодні роблять українські колеги по стягненню заборгованості, вони не призводять до позитивного вирішення цього питання з точки зору подальшої взаємодії", - повідомив Новак, передає "Інтерфакс".

За його словами, мова йде про переговори про постачання природного газу в Україну і транзит ресурсу в Європу через українську газотранспортну систему.

"Ми вважаємо, що для подальших партнерських відносин негативний ефект наносять такі дії", - резюмував Новак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт частки російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.