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Росія вдарить новими санкціями по Грузії: хто може постраждати

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Санкції проти Грузії, які спішно вводить Росія, можуть виявитися несподівано жорсткими, причому найперше щодо російських гравців.

Зокрема Москва готується ввести заборону на грошові перекази. Уже зараз фінансисти кажуть, що обмеження будуть жорсткішими, ніж у випадку з Україною, коли у відповідь на санкції російським системам грошових переказів було заборонено відправляти кошти без відкриття рахунку, повідомляє "Коммерсант".

"Якщо це буде тотальна заборона на кшталт санкцій, то російські платіжні системи втратять великий ринок, причому не тільки переказів з Росії у Грузію. Російські гравці лідирують в обслуговуванні переказів, що йдуть до Грузії та з інших країн: Греції, Туреччини. Тобто під заборону потрапить експорт російських платіжних послуг", — наголошує виконавчий директор Національної платіжної асоціації Марія Михайлова.

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"На відміну від інших пострадянських країн, перекази у Грузію часто здійснюють громадяни Росії, у яких в країні живуть батьки або інші родичі. Вони будуть змушені шукати незаконні канали переказу коштів і переплачувати чорним посередникам", — зазначив директор "Золотої Корони" Іван Ситнов.

Не менший переполох викликала ідея російський депутатів і на алкогольному ринку. Оголошений напередодні намір заборонити імпорт грузинського вина і води вже підтримали "Єдина Росія", КПРФ, "Справедлива Росія" і комітет Держдуми з міжнародних відносин.

У результаті учасникам алкогольного ринку загрожує втрата виторгу від нерозпроданих залишків і ще не ввезеного в країну вина з оплаченими акцизними марками.

"Якщо заборона триватиме до кінця року, з урахуванням випадаючих доходів йтиметься про сотні мільйонів рублів", — резюмував представник однієї з великих роздрібних компаній.

Росія вдарить новими санкціями по Грузії: хто може постраждати

"Коммерсант"

Обмеження проти Грузії можуть виявитися жорсткішими, ніж у випадку з Україною

Обмеження проти Грузії можуть виявитися жорсткішими, ніж у випадку з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня у Росії набула чинності заборона на пряме авіасполучення із Грузією. Рейси припинили як російські, так і грузинські авіакомпанії.

За останніми підрахунками, через припинення авіасполучення із Грузією російські авіакомпанії втратять близько 3 мільярдів рублів.

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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Если слушать наших ненасытных барыг,скакелы с генацвале совсем обуреют,они вон как хорошо устроились,срут под дверь,а придавить их жадность барыжья мешает.Пусть с Крыма вино возят,а то грузины обурели.50% бурды стали гнать в РФ.чмошники черножопые.
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Что, Путлеру,правда глаза колет. Вот мразь рашистская.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Все правильно, чем жестче, тем лучше, чeрнoжопые кепки по-другому не понимают!
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