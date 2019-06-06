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"Росія одразу ж відповість!" Путін висловився про санкції ЄС

1.6тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ одразу вживе відповідних заходів, якщо новий Європарламент почне знімати санкції проти Москви.

З такою заявою він виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає "РИА Новости".

"Росія буде робити зустрічні кроки Європарламенту, зокрема в питанні зняття економічних санкцій. За умови, якщо будуть надходити сигнали про бажання співпрацювати", — сказав російський лідер.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 червня постійні представники країн ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії через анексію Криму в 2014 році до 23 червня 2020 року.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
санкцииНовини Росії
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Мил Мил
Мил Мил
А чё вы паритесь на счёт санкций?вам ведь санкции только на пользу....а западу во вред!вам радоваться нужно...даешь санкций побольше и покруче...чтоб вам совсем хорошо было
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