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Росія цинічно завдала удару по Грузії: Путін несподівано заступився

11.6т Читати матеріал російською

У вівторок, 9 липня Державна дума Росії прийняла економічні санкції проти Грузії (новина доповнена).

Російські депутати одноголосно прийняли постанову "Про можливі додаткові економічні заходи в зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії". Текст документа опублікували в Системі забезпечення законодавчої діяльності.

"У зв'язку з продовженням недружніх дій Державна дума рекомендує уряду РФ розглянути доцільність застосування щодо Грузії спеціальних економічних заходів, передбачених Федеральним законом "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи", і внести відповідні пропозиції президенту РФ", – сказано в документі.

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Спікер Держдуми В'ячеслав Володін зазначив, що вони вважають "неприпустимими образи на адресу нашої країни, погрози на адресу наших громадян, образи нашого президента".

Під заборону потрапили ввезення в Росію грузинських вин і води. Також наклали обмеження грошових переказів з РФ до Грузії.

Грузія і Росія

Грузія і Росія

Як передає "Інтерфакс", президент Росії Володимир Путін не підтримав пропозицію депутатів Держдуми ввести санкції проти Грузії.

За словами Путіна, він "не став би цього робити саме з поваги до грузинського народу". "Заради відновлення повноцінних відносин між Росією і Грузією я б не став робити нічого, щоб їх ускладнювало", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Росія
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санкции Росія
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Великодушие проявил, тоже ход. Интересно он придумал: Ну там же гораздо больше людей протестовало против экстремизма, вот ради них и не надо вводить санкции. Морально тут он здорово выиграл. Представьте ситуацию, сейчас какой нибудь Навальный выходит и кроет матом, например Си Цзиньпина и весь Китай, а они за это накладывают санкции на Россию, это по вашему нормально ? А за антироссийские выступления, они уже лишись турпотока из России... а это уже потеря миллиардов...
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Питон Каа
Питон Каа
Правильно, вся Грузия не должна отвечать за одного неадекватного грузина.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
У Путина слишком мягкое отношение к грузинам, украинцам и прочим мышебратьям. К сожалению. Медведев вот в 2008 году просто заставил Саакашвили жевать галстук.
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