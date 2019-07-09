Росія цинічно завдала удару по Грузії: Путін несподівано заступився

У вівторок, 9 липня Державна дума Росії прийняла економічні санкції проти Грузії (новина доповнена).

Російські депутати одноголосно прийняли постанову "Про можливі додаткові економічні заходи в зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії". Текст документа опублікували в Системі забезпечення законодавчої діяльності.

"У зв'язку з продовженням недружніх дій Державна дума рекомендує уряду РФ розглянути доцільність застосування щодо Грузії спеціальних економічних заходів, передбачених Федеральним законом "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи", і внести відповідні пропозиції президенту РФ", – сказано в документі.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін зазначив, що вони вважають "неприпустимими образи на адресу нашої країни, погрози на адресу наших громадян, образи нашого президента".

Під заборону потрапили ввезення в Росію грузинських вин і води. Також наклали обмеження грошових переказів з РФ до Грузії.

Грузія і Росія

Як передає "Інтерфакс", президент Росії Володимир Путін не підтримав пропозицію депутатів Держдуми ввести санкції проти Грузії.

За словами Путіна, він "не став би цього робити саме з поваги до грузинського народу". "Заради відновлення повноцінних відносин між Росією і Грузією я б не став робити нічого, щоб їх ускладнювало", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція. Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю обурення.

22 червня в Грузії почалася чергова хвиля протестів.

У РФ події викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Заборона вводиться тимчасово в цілях "забезпечення національної безпеки", йдеться в указі.

Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту і реакцією на них російської влади.

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