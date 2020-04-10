Росія та ОПЕК погодили нову угоду: названо умови

Росія та ОПЕК погодили нову угоду, яка буде тривати два роки до 1 травня 2022 року.

Глава Міненерго РФ Олександр Новак сказав, що угоду підписали 23 країни, передає "РБК".

Російський чиновник пояснив, що протягом перших двох місяців скорочення видобутку складе 10 млн барелів на добу. При цьому протягом дії угоди будуть проводити моніторинг ринку.

Новак наголосив, що при необхідності учасники угоди можуть вжити додаткових заходів для стабілізації ситуації на ринку. За його словами, в разі змін на ринку нафти, ОПЕК+ буде вживати додаткових заходів або відновлювати видобуток.

Нафта у Росії

Нагадаємо, що президенти США і Росії, а також король Саудівської Аравії вперше в історії провели спільну телефонну розмову, обговоривши підсумки переговорів ОПЕК+.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК+) зі скорочення видобування нафти втратила чинність у середу, 1 квітня.