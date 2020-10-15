Росія слідом за Україною випустила монету на честь лікарів. Фото

Роман Груша Економіка 05:20, 15.10.2020

Банк Росії випустив в обіг пам'ятні монети номіналом 25 рублів, присвячені праці медичних працівників у розпал пандемії коронавіруса.

Тираж монети – 5 млн штук, матеріал – мідно-нікелевий сплав. Про це повідомляє пресслужба Центробанку Російської Федерації.

На зворотному боці монети зображені два медичних працівники в захисних костюмах з реанімаційними валізами на тлі лікарні і карети швидкої допомоги.

Тираж монети – 5 млн штук
Тираж монети – 5 млн штук
Тираж монети – 5 млн штук

Кількома днями раніше Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Монету під назвою "Передова" присвятили медикам і військовим.

Її тираж склав 45 тисяч, роздрібна ціна – 68 гривень, матеріал – нейзильбер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні.

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