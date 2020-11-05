Росія скоро перестане платити пенсії "Л/ДНР", – Гармаш
Росія щороку виділяє 27 млрд рублів (9,76 млрд грн) на пенсії для жителів ОРДЛО. Але зараз для Москви матеріальне питання стає чутливим, вона буде скорочувати свої витрати на утримання "Л/ДНР".
Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш. За його словами, зараз на окупованих територіях Донбасу починаються затримки не тільки із зарплатами, а й з пенсіями.
"У середньому там по 4 місяці не виплачується зарплата, у когось і більше. Щороку на пенсії в ОРДЛО Росія виділяє 27 млрд рублів. А для Росії зараз матеріальне питання стає чутливим, вона скорочуватиме свої витрати на утримання "Л/ДНР". Це створює передумови для того, щоб вона захотіла вирішити питання. А ось як це – тут різні вежі в Кремлі бачать різні рішення. Не всі вони для України сприятливі", – підсумував Гармаш.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що в ОРДЛО людям перестали виплачувати пенсії через карантин, введений у рамках боротьби з пандемією коронавірусу.
Пізніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав, що на окупованій території Донбасу живуть 500 тисяч осіб зі статусом переселенців, які отримують українську пенсію.