Росія раптово захотіла відновити авіасполучення з Україною

Росія хоче провести переговори з Україною про відновлення авіасполучення між країнами.

Про це заявив глава Росавіації Олександр Нерадько, передає "РИА Новости". За його словами, відновлення перельотів нібито відповідає інтересам громадян двох країн.

"Ми завжди були готові і зараз підтверджую готовність до проведення повноформатних переговорів з авіаційною адміністрацією України з усіх питань, які стосуються повітряного сполучення та інших питань", - заявив він.

При цьому він додав, що зараз переговори і зустрічі щодо питання авіаперельотів з українською стороною не ведуться.

samolets.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня Кабінет міністрів України ввів заборону на нерегулярні рейси між Україною та Росією. Таким чином між країнами повністю було припинено авіасполучення.

Так уряд відреагував на візит нардепа Юрія Бойка і представника "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука до Москви.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!