Росія раптово відмовилася від своїх планів у Криму

В анексованому Криму Росія не буде вводити курортний збір у 2019 році.

Окупаційна влада півострова вже попросила російський уряд про вихід півострова з відповідного податкового експерименту, повідомляють "РИА Новости".

"Крим у цьому році вводити не буде курортний збір. Я надіслав зі своїм підписом в уряд Російської Федерації листа з проханням виключити Крим з даного експерименту", — заявив "глава Криму" Сергій Аксьонов.

За його словами, участь в експерименті економічно нерентабельна.

"Коли ми сіли, подивилися, то перспектива заробити за рік всім муніципалітетам від 30 до 50 мільйонів рублів (від 12,4 до 20,6 мільйона гривень) при цьому адміністрування займе досить багато часу і певні проблеми будуть. Збір заради збору який сенс влаштовувати? Якщо порахуємо, то це адміністрування стільки ж коштуватиме, скільки і грошей буде зібрано", — резюмував Аксьонов.

Нагадаємо, експеримент із запровадження курортного збору вже почався у курортних містах Ставропілля і Алтаю, а також у восьми муніципалітетах Краснодарського краю. Збір стягується з повнолітніх, які проживають у об'єктах розміщення більше 24 годин, і не перевищує 100 рублів (41 гривню) на день. Обчислення починається з наступного дня після заїзду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники асоціації підприємців з розвитку бізнес-патріотизму РФ запропонували ввести податок на виїзд при перетині державного кордону, який складе 500 рублів (близько 210 гривень). Вони хочуть, щоб податок стягувався щоразу, коли росіянин чи іноземець залишає країну, за винятком тимчасової зупинки протягом 24 годин.

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