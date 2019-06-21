Росія раптово пішла на поступки в торгівлі з Україною

Уряд Росії тимчасово дозволив ввезення з України низки товарів, які потрапили під заборону як відповідь на санкції.

Про це сказано в постанові уряду РФ, оприлюдненій в п'ятницю, 21 червня на порталі правової інформації.

Згідно з текстом, заборона не поширюється на товари, "які ввозяться з метою завершення митних процедур переробки за межами митної території та тимчасового вивезення".

У список входять, зокрема, трубна продукція, електричні генератори, деякі види трансформаторів і трансмісійні вали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія оголосила про заборону на експорт в Україну з 1 червня нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Після цього російські компанії "Роснефть" і "Лукойл" запросили в уряду РФ спеціальні дозволи на ввезення нафтопродуктів в Україну.

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