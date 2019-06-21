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Росія раптово пішла на поступки в торгівлі з Україною

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Уряд Росії тимчасово дозволив ввезення з України низки товарів, які потрапили під заборону як відповідь на санкції.

Про це сказано в постанові уряду РФ, оприлюдненій в п'ятницю, 21 червня на порталі правової інформації.

Згідно з текстом, заборона не поширюється на товари, "які ввозяться з метою завершення митних процедур переробки за межами митної території та тимчасового вивезення".

У список входять, зокрема, трубна продукція, електричні генератори, деякі види трансформаторів і трансмісійні вали.

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Росія раптово пішла на поступки в торгівлі з Україною
Росія раптово пішла на поступки в торгівлі з Україною
Росія раптово пішла на поступки в торгівлі з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія оголосила про заборону на експорт в Україну з 1 червня нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Після цього російські компанії "Роснефть" і "Лукойл" запросили в уряду РФ спеціальні дозволи на ввезення нафтопродуктів в Україну.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
санкцииРосіяУкраїна
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леня зе
леня зе
кончается власть смереково-францюватых майданщиков
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Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
За що й боровся Пінчук, коли на своїх каналах вплив Порошенко та рекламував Зеленського. Хомячки продовжують щиро вірити в новиє ліца.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Аби це не було початком багатоходівки їхнього невдахи, що зажене Росію в ще більш глухий кут і не пересварить з ще більшою кількістю країн.
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