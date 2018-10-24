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Росія програла: суд Швейцарії ухвалив важливе рішення на користь "Укрнафти"

9.7тЧитати матеріал російською

Верховний Суд Швейцарії підтвердив правомірність звернення "Укрнафти" до міжнародного арбітражного суду для захисту своїх активів у Криму, захоплених після анексії півострова Росією.

Як сказано у повідомленні на сайті компанії, після захоплення Криму у 2014 році РФ із застосуванням сили позбавила "Укрнафту" прав власності на 16 АЗС. Компанія подала скаргу до міжнародного арбітражного суду, грунтуючись на положеннях договору про захист інвестицій, укладений між Україною та Росією.

Міжнародний арбітражний суд визначив Швейцарію як місце арбітражу. Однак РФ не визнала компетенції міжнародного арбітражного суду і оскаржила його рішення, яким він визнавав наявність у нього юрисдикції, у Верховному Суді Швейцарії. А він уже підтвердив правомірність міжнародного арбітражного суду розглядати суперечку за позовом "Укрнафти" проти РФ.

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"Відповідно, арбітражне провадження продовжиться і найближчим часом очікується остаточне рішення по суті справи. "Укрнафта" очікує, що це рішення підтвердить її право на компенсацію у $50 млн від РФ за експропріацію майна", — сказано у повідомленні компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про суму у 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Місце
Швейцарія
Об'єкти
РосіяУкраїнаУкрнафтаКрим
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Вам от мертвого осла уши присудили))) Нацисты ни копейки не получат.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Михайлов Андрей, получим, получим.)) Вы своими средствами и вооружите нацистов, а ты дальше строчи комменты за хавку ;)
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