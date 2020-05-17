Росія програла економічну боротьбу: Орєшкін назвав головну причину провалу

Росія ніколи не зможе розраховувати на світове панування через слабкий економічний потенціал, який і без того почав стрімко скорочуватися.

Про це в інтерв'ю для OBOZREVATEL заявив відомий російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Путінська Росія економічну боротьбу вже програла. 15 років тому була зроблена ставка на побудову так званої трубопровідної імперії. Думали, Захід потребуватиме вуглеводневих ресурсів, а Росія буде їх поставляти за монопольними умовами. Тобто розрахунок був на те, що вуглеводневий ринок буде ринком продавця – ми вам продамо нафту або газ, якщо ви себе будете добре вести, і за тією ціною, за якою ми захочемо", – заявив експерт.

Володимир Путін Ілюстрація

На його думку, це була вкрай дурна позиція, оскільки вуглеводневі ринки збереглися, але вони стали ринком покупця. "Путінські стратегії глибоко зневажають людську свободу, креативну гідності людини і розвиток будь-яких технологій, крім військових. Ось військові технології вони розуміють, а те, що можливо таке явище, як сланцева нафта, так у Кремлі над цим сміялися", – додав Орєшкін.

У підсумку, як підкреслив політолог, американці зайняли свою нішу, а в Кремлі не придумали нічого кращого, як спробувати взяти під контроль родовища у Сирії.

"Навіть якщо ви візьмете всі ці нафтові родовища під контроль, то за весь час, поки це буде відбуватися, технології вилучення нафти з глибоководних родовищ зроблять такий ривок, що ти зі своїми родовищами будеш, у кращому випадку, в Нігерії", - додав Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збитки бюджету Росії через падіння світових цін на нафту за підсумками травня 2020 року становитимуть більш 190 млрд рублів (приблизно $ 2,6 млрд).