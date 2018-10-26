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Росія продає вугілля з "Л/ДНР": стало відомо кому

5.3тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія продає вугілля з непідконтрольної українській владі частини Донбасу в Туреччину.

За його словами, РФ змішує українське вугілля з російським, щоб його не можна було ідентифікувати, передає "Радіо Свобода".

"Потім вугілля йде в Туреччину. Зараз також триває розслідування", — зазначив Клімкін.

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Глава МЗС акцентував увагу на тому, що у його відомства є обґрунтовані підозри, що саме таке вугілля продають і в Польщу.

"Я позавчора про це теж із паном (міністром закордонних справ Польщі Яцеком. — Ред.) Чапутовичем говорив", — резюмував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки Росії Сергій Назаров визнав, що Москва продає на міжнародних ринках видобуте у "Л/ДНР" вугілля.

Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Об'єкти
ДНРМіністерство закордонних справ України
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Русский Солдат
Русский Солдат
Интересно, а почему климкин промолчал о том, что главный покупатель этого угля - США, которые потом перепродают его украине под видом пенсильванского. Это просто превосходная схема в результате которой США спонсируют Донбасс, одновременно США продают вооружение украине, тем самым подогревая гражданскую войну у границ России.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Коварные турки и двуличные пшеки! Треба негайно закидать их посольства углем и пострыбать в кастрюльках
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Ivan Rus
Ivan Rus
Обоснованные подозрения клима чугункина замкнуть ему в дупу, ахахаха торгуют и с ним не деляца? Ахахаха
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