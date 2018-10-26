Росія продає вугілля з "Л/ДНР": стало відомо кому

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія продає вугілля з непідконтрольної українській владі частини Донбасу в Туреччину.

За його словами, РФ змішує українське вугілля з російським, щоб його не можна було ідентифікувати, передає "Радіо Свобода".

"Потім вугілля йде в Туреччину. Зараз також триває розслідування", — зазначив Клімкін.

Глава МЗС акцентував увагу на тому, що у його відомства є обґрунтовані підозри, що саме таке вугілля продають і в Польщу.

"Я позавчора про це теж із паном (міністром закордонних справ Польщі Яцеком. — Ред.) Чапутовичем говорив", — резюмував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки Росії Сергій Назаров визнав, що Москва продає на міжнародних ринках видобуте у "Л/ДНР" вугілля.