Росія припинила дію угоди, яку Україна розірвала більше місяця назад

У Росії повідомили про припинення дії з 27 вересня угоди між урядами Росії і України про взаємне заснування торгових представництв.

Про це сказано в повідомленні МЗС РФ. Росія відреагувала на аналогічні дії з боку України.

"27 вересня 2020 року припинено дію угоди між урядом РФ і урядом України про взаємне заснування торгових представництв, підписаної в Москві 22 жовтня 1992 року", – сказано в заяві МЗС Росії.

Раніше, на засіданні 17 серпня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про припинення дії угоди про відкриття торгпредств.

За словами першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, договір втратив практичне значення і не відповідає національним інтересам України, з огляду на російську агресію і окупацію Криму, і відповідно до сучасного стану відносин між країнами.

Росія розірвала угоду з Україною про відкриття торгпредств. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення для України дії трьох угод з економічного співробітництва, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).