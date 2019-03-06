Росія пригрозила військовим кораблям знищенням: що відомо

Росія ввела свої жорсткі правила на використання іноземними кораблями і суднами Північного морського шляху (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Як ідеться в матеріалі "Известий", тепер військовим кораблям і суднам доведеться повідомити РФ про свої плани за 45 діб і обов'язково брати на борт російських лоцманів. У проході можуть і відмовити, а у випадку несанкціонованого руху по ПМШ Росія зможе застосовувати надзвичайні заходи аж до арешту чи знищення судна.

Зазначається, що в разі ускладнення льодової обстановки саме російські криголами повинні будуть забезпечити іноземним суднам супровід. Кораблі мають виконувати вимоги захисту морського середовища від забруднення. У випадку виникнення аварійної ситуації чи погіршення льодової обстановки командири повинні послати в найближчий російський порт або військово-морську базу повідомлення про те, що відбувається.

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"Якщо російська сторона прийде до висновку, що судно старе, має непристосовану для льодових морів обшивку або непідготовлений екіпаж, його прохід може бути заборонений", — прояснив віце-президент Російської асоціації морського права Каміль Бекяшев.

На його думку, якщо корабель або судно піде по Північному морському шляху без дозволу, російська сторона може застосувати примусові заходи щодо його зупинення, аж до надзвичайних — арешт або знищення судна-порушника.

"Міжнародне морське і національне законодавство дозволяє це зробити, оскільки судно загрожує мореплаванню, екології та життю людей", — пояснив Бекяшев.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада 2018-го корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було шестеро поранених, 24 українці стали військовополоненими РФ. 28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

Спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що Росію можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT через напад на українські кораблі у міжнародних водах Чорного моря.

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