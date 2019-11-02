"Росія повинна бабло": Цимбалюк жорстко відповів Путіну на пропозицію щодо газу

Президент РФ Володимир Путін закликав до обнуління судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом", проте саме Москва повинна Києву 3 млрд доларів.

"Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу з урахуванням пені Росія повинна Україні вже 3 млрд доларів", – заявив журналіст Роман Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.

За його словами, відповідна пропозиція Путіна – це абсолютно унікальна ситуація.

"Володимир Володимирович говорить – вибачте нас на 3 млрд, на які ми вас пограбували. Ми ж братні народи", – зазначив журналіст.

"Росія повинна нам бабло. Вони нас обікрали, але Путін не погоджується і пропонує ситуацію просто обнулити", – резюмував Цимбалюк.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

Відповідна пропозицію Путіна – це абсолютно унікальна ситуація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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