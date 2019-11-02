"Росія повинна бабло": Цимбалюк жорстко відповів Путіну на пропозицію щодо газу

Президент РФ Володимир Путін закликав до обнуління судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом", проте саме Москва повинна Києву 3 млрд доларів.
"Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу з урахуванням пені Росія повинна Україні вже 3 млрд доларів", – заявив журналіст Роман Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.
За його словами, відповідна пропозиція Путіна – це абсолютно унікальна ситуація.
"Володимир Володимирович говорить – вибачте нас на 3 млрд, на які ми вас пограбували. Ми ж братні народи", – зазначив журналіст.
"Росія повинна нам бабло. Вони нас обікрали, але Путін не погоджується і пропонує ситуацію просто обнулити", – резюмував Цимбалюк.
Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Відповідна пропозицію Путіна – це абсолютно унікальна ситуація
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого завершується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!