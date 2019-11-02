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2 листопада • оновлено в 07:13
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"Росія повинна бабло": Цимбалюк жорстко відповів Путіну на пропозицію щодо газу

4.2т Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін закликав до обнуління судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом", проте саме Москва повинна Києву 3 млрд доларів.

"Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу з урахуванням пені Росія повинна Україні вже 3 млрд доларів", – заявив журналіст Роман Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.

За його словами, відповідна пропозиція Путіна – це абсолютно унікальна ситуація.

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"Володимир Володимирович говорить – вибачте нас на 3 млрд, на які ми вас пограбували. Ми ж братні народи", – зазначив журналіст.

"Росія повинна нам бабло. Вони нас обікрали, але Путін не погоджується і пропонує ситуацію просто обнулити", – резюмував Цимбалюк.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

Відповідна пропозицію Путіна – це абсолютно унікальна ситуація

Відповідна пропозицію Путіна – це абсолютно унікальна ситуація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ваши три лярда, якобы отсуженные у ГП Коболев и К уже себе в карман положили.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
И снова проходил мимо, больше бабла чем ху.ло никто не воровал
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Пигин Макс
Пигин Макс
А что означает фраза "Цимбалюк жестко ответил Путину" в заголовке? Разве Путин ушастика о чём-то спрашивал?
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Пигин Макс, нет.ху.ло глухой
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Перов Василий
Перов Василий
Алкаш с Ютуб канала- это страшная сила. Путин наверное уже бабки готовит)))
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2
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Перов Василий, на раисе боярышник национальное пойло
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Перов Василий
Перов Василий
Перов Василий, Вы кстати когда его домой заберёте , он уже всю Московскую водку выжрал..
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