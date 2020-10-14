Росія пообіцяла дзеркальну відповідь на нові санкції ЄС

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Москва дзеркально відповість на санкції Європейського Союзу щодо "справи Навального".

"Зараз німці ніяких фактів не збираються надавати, незважаючи на всі міжнародно-правові зобов'язання. Ми відповідаємо дзеркально", – заявив Лавров, передає "Інтерфакс".

За його словами, обмежувальні заходи Росії є стандартною дипломатичною практикою.

Німеччина і Франція готують пакет санкцій проти Росії через отруєння Олексія Навального. Обмежувальні заходи можуть зачепити зокрема й офіцерів Головного управління Генштабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ (Головне розвідувальне управління). Санкціями пропонується заборонити їм в'їзд до Євросоюзу, а також заморозити активи.

14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння опозиціонера. Обмежувальні заходи будуть введені проти шести осіб і однієї організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російського опозиціонера отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

Мністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".