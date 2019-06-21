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Росія подала до Стокгольмського арбітражу новий позов до України

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Корпорація ВЕБ.РФ звернулася до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з позовом до України.

Російська державна компанія вимагає відшкодувати втрати дочірнього банку в Україні, передає ТАСС.

Представники ВЕБ.РФ зазначили, що пішли на такі заходи "через порушення положень угоди між Кабінетом міністрів і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року".

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"За останні декілька років українська влада порушила всі гарантії, які сама ж надала в інвестиційній угоді. Сьогодні прийшов час закликати її до відповіді. Ми переконані, що склад арбітражу під егідою Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма підтримає нашу позицію, і ВЕБ стягне з України всі завдані банку збитки" – заявив старший віцепрезидент правового блоку корпорації Ігор Краснов.

Зокрема, у ВЕБ зазначають, що в 2008 році придбали акції українського Промінвестбанку і за декілька років вклали в нього понад 2,7 млрд доларів.

З 2014 року щодо банків із російським капіталом в Україні діють різні санкції та обмеження.

Російська державна компанія ВЕБ.РФ вимагає відшкодувати втрати

Російська державна компанія ВЕБ.РФ вимагає відшкодувати втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про суму 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Апеляційний суд Києва у зв'язку з цим 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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