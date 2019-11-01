Незважаючи на санкції: Росія почала закупівлі альтернативного м'яса у США

У Росії почнуть продавати альтернативне рослинне м'ясо виробництва американської компанії Beyond Meat.

Упаковка з двома котлетами загальною масою 227 грамів коштуватиме 750 рублів (290 гривень), повідомляє "Інтерфакс".

Таким чином, кілограм вегетаріанського м'яса обійдеться у суму понад 3000 рублів (1200 гривень).

При цьому звичайне м'ясо зі Сполучених Штатів перебуває під антисанкціями.

Beyond Meat була створена в 2009 році Ітаном Брауном. Серед інвесторів компанії – засновник Microsoft Білл Гейтс, актор Леонардо Ді Капріо, колишній гендиректор McDonalds Дон Томпсон.

У 2019 компанія провела IPO (перший публічний продаж акцій акціонерного товариства) і привернула 240 млн доларів.

Альтернативне м'ясо компанія виробляє з горохового білка, води, рапсового масла.

Нещодавно в Beyond Meat також почали використовувати борошно з цвіркунів, відходи від какао-бобів і коноплі.

У Росії почнуть продавати альтернативне рослинне м'ясо виробництва американської компанії Beyond Meat

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так званий постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що захоплений півострів отримав перші поставки фруктів і ягід з Сирії.

Однак, за його словами, для постійного імпорту сирійських субтропічних фруктів, овочів і ягід потрібно налагодити стабільну систему перевезень.

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