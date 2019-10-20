Росія почала шантажувати Білорусь: що сталося

Доля чергового російського кредиту для Білорусі на 600 млн доларів буде залежати від успіхів подальшої інтеграції Москви і Мінська.

Про це заявив журналістам перший віце-прем'єр, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов. За його словами, питання з наданням кредиту "не вирішене поки", повідомляє ТАСС.

"По Білорусі дорожню карту відпрацьовуємо зараз. У нас же завдання в рамках затвердженої прем'єром дорожньої карти по своїх розділах відпрацьовувати більш детальні плани", - сказав Сілуанов.

Він додав, що вирішення питання з кредитом залежить від того, як "ми будемо рухатися на треку інтеграційному".

Відзначимо, що офіційний Мінськ просить у Москви 600 млн доларів для рефінансування поточної зовнішньої заборгованості Білорусі за раніше залученими в Росії кредитами.

rg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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