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20 жовтня • оновлено в 15:25
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Росія почала шантажувати Білорусь: що сталося

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Доля чергового російського кредиту для Білорусі на 600 млн доларів буде залежати від успіхів подальшої інтеграції Москви і Мінська.

Про це заявив журналістам перший віце-прем'єр, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов. За його словами, питання з наданням кредиту "не вирішене поки", повідомляє ТАСС.

"По Білорусі дорожню карту відпрацьовуємо зараз. У нас же завдання в рамках затвердженої прем'єром дорожньої карти по своїх розділах відпрацьовувати більш детальні плани", - сказав Сілуанов.

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Він додав, що вирішення питання з кредитом залежить від того, як "ми будемо рухатися на треку інтеграційному".

Відзначимо, що офіційний Мінськ просить у Москви 600 млн доларів для рефінансування поточної зовнішньої заборгованості Білорусі за раніше залученими в Росії кредитами.

Росія почала шантажувати Білорусь: що сталося

rg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Союзна держава
Особа
Антон Силуанов
Місце
Росія
Тег
кредит
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Скахлы взгрустнули-нам бы цэ гроши.
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Mega Death
Mega Death
Беларусь с Россией по любому договорятся. А вот xoxложёпые так и останутся изгоями славянства))
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Он Алекс
Он Алекс
От....ебит...есь от Беларуси ватные гопники
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2 из 4 ответов | показать все
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Пилипенко Кузьма, ему тоже грошей хочется.
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Он Алекс, А тебя это э.бет,побирушка?
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