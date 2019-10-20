Росія почала шантажувати Білорусь: що сталося

Доля чергового російського кредиту для Білорусі на 600 млн доларів буде залежати від успіхів подальшої інтеграції Москви і Мінська.
Про це заявив журналістам перший віце-прем'єр, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов. За його словами, питання з наданням кредиту "не вирішене поки", повідомляє ТАСС.
"По Білорусі дорожню карту відпрацьовуємо зараз. У нас же завдання в рамках затвердженої прем'єром дорожньої карти по своїх розділах відпрацьовувати більш детальні плани", - сказав Сілуанов.
Він додав, що вирішення питання з кредитом залежить від того, як "ми будемо рухатися на треку інтеграційному".
Відзначимо, що офіційний Мінськ просить у Москви 600 млн доларів для рефінансування поточної зовнішньої заборгованості Білорусі за раніше залученими в Росії кредитами.
rg.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія і Білорусь можуть створити нову конфедеративну державу до 2022 року.
Очікується, що вже до 8 грудня президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть затвердити програму інтеграції країн.
Путін також дав доручення федеральним органам виконавчої влади Росії пропрацювати питання синхронізації законодавства РФ і Білорусі в різних сферах.
За даними соціологічних досліджень, кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, знизилась.
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