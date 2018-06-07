Росія почала масово вивозити вугілля з "Л/ДНР" - ІС

Росія значно збільшила обсяги вивезення кам'яного вугілля з окупованих територій Луганської та Донецької областей за перші місяці 2018 року.

Як повідомив в Facebook координатор групи "Інформаційне спротив", народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, про це свідчать дані Південного управління Федеральної митної служби РФ по Ростовській області.

Експерт пояснив, що, зокрема, якщо в 2017 році вивіз вугілля з ОРДЛО в Ростовську область становив 1 595 625 тонн на суму $63,140 млн, що становило $54,7 за 1 тонну вугілля, то тільки за 1 квартал 2018 року в РФ поставлено 747 103 тонн на суму $25,81 млн ($34,54 за 1 тонну вугілля).

"Дані показники свідчать, що в 1 кварталі нинішнього року в Ростовську область поставлено майже 50% від обсягу поставок вугілля за весь 2017 рік", - підкреслив він.

При цьому, за словами Тимчука, якщо за перші 2 місяці 2018 року з ОРДЛО в Ростовську область фактично було вивезено 27% від загальних показників за 2017 рік, або 77,5% від 2016 року, то вже в березні поставки вугілля зросли до рівня 46,8% від загальних показників за 2017 рік, або 132% від 2016 року.

Відзначається, що обсяги вивезення кам'яного вугілля з Донбасу в Ростовську область в 2016 році склали 562 399 тонн на суму $ 25,251 млн, за ціною $45 за тонну. У 2017 відповідно 1 595 625 тонн на суму $63,14 млн із ціною $ 54,7 за тонну. У 1 кварталі 2018 року - 747 103 тонни на суму $25,81 млн із ціною $34,54 за тонну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія збільшила поставки газу на окупований Донбас.