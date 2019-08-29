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Росія пішла на поступки ЄС і виплатила величезний борг

11.6т Читати матеріал російською

Росія виплатить борг до бюджету Ради Європи за 2017-2018 роки у розмірі понад 54,5 млн доларів.

"Російська Федерація виконує свої зобов'язання з виплати внесків за минулі два роки. Очікуємо, що реформенний процес у Раді Європи буде продовжено і успішно завершено в інтересах забезпечення рівності прав і обов'язків всіх країн-членів і зміцнення ролі організації як провідного інструменту забезпечення єдності європейських народів" , – заявила пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

"Після відновлення у повному обсязі повноважень делегації Федеральних зборів Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи в кінці червня поточного року Російська Федерація повністю виплатила внесок до бюджету організації за 2019 рік", – зазначили представники зовнішньополітичного відомства.

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Зокрема Росія мала погасити заборгованість до 30 червня, інакше у Комітету міністрів Ради Європи виникає право почати нову санкційну процедуру. 1 липня тривалість прострочення платежів з боку РФ перевищить 2 роки.

При цьому заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак заявляв, що країна не має заборгованості перед Радою Європи, поки не підписано документ-протокол про суму і графік платежів.

"Ми нікому ще нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписано документ – протокол, меморандум – ось тоді виникають зобов'язання. А через те, що зараз на політичному рівні обговорили це питання та встановили суму платежів, це ще нічого не означає", – заявив Сторчак.

Щомісячний внесок Росії до ПАРЄ становить близько трьох мільйонів євро. А всього Москва після повернення в Асамблею має виплатити Раді Європи понад 50 млн євро прострочених внесків.

Росія виплатить борг до бюджету Ради Європи у розмірі понад 54,5 млн доларів

Росія виплатить борг до бюджету Ради Європи у розмірі понад 54,5 млн доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Росія
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Новини Росії Порада Європи
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Sladko Semen
Sladko Semen
У кастрюль опять победа)))
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Ватоголовых скаленвставателей рвет! =)))) Ай как приятно смотреть когда они на какахи исходят скот бутылкопопый!
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Кацапов Ебал
Кацапов Ебал
Пиздуйте в Совет Азии монголоиды ебаные))
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