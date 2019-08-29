Росія пішла на поступки ЄС і виплатила величезний борг

Росія виплатить борг до бюджету Ради Європи за 2017-2018 роки у розмірі понад 54,5 млн доларів.
"Російська Федерація виконує свої зобов'язання з виплати внесків за минулі два роки. Очікуємо, що реформенний процес у Раді Європи буде продовжено і успішно завершено в інтересах забезпечення рівності прав і обов'язків всіх країн-членів і зміцнення ролі організації як провідного інструменту забезпечення єдності європейських народів" , – заявила пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.
"Після відновлення у повному обсязі повноважень делегації Федеральних зборів Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи в кінці червня поточного року Російська Федерація повністю виплатила внесок до бюджету організації за 2019 рік", – зазначили представники зовнішньополітичного відомства.
Зокрема Росія мала погасити заборгованість до 30 червня, інакше у Комітету міністрів Ради Європи виникає право почати нову санкційну процедуру. 1 липня тривалість прострочення платежів з боку РФ перевищить 2 роки.
При цьому заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак заявляв, що країна не має заборгованості перед Радою Європи, поки не підписано документ-протокол про суму і графік платежів.
"Ми нікому ще нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписано документ – протокол, меморандум – ось тоді виникають зобов'язання. А через те, що зараз на політичному рівні обговорили це питання та встановили суму платежів, це ще нічого не означає", – заявив Сторчак.
Щомісячний внесок Росії до ПАРЄ становить близько трьох мільйонів євро. А всього Москва після повернення в Асамблею має виплатити Раді Європи понад 50 млн євро прострочених внесків.
Росія виплатить борг до бюджету Ради Європи у розмірі понад 54,5 млн доларів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії до свого складу.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту і уряду.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулебу. Він розповів, яку "відповідь" завдасть країна.
Зі свого боку партія "Слуга народу" виступила проти виходу української делегації з ПАРЄ.
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