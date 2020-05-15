Російська компанія "Роснефть" після тривалих переговорів уклала договори на поставку в Білорусь до кінця року до 9 млн тонн нафти.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"У рамках розвитку співпраці з Республікою Білорусь компанія уклала договори з ВАТ "Нафтан", ЗАТ "БНК" і ВАТ "Мозирський НПЗ" на поставку нафти загальним обсягом до 9 млн тон із квітня до грудня 2020 року", – повідомила "Роснефть".

Олександр Лукашенко

Укладення контрактів із "Роснефтью" відновилося у квітні після перерви в поставках великих нафтових компаній з 1 січня. Тоді Білорусь вважала недоцільним платити премії російським нафтовим компаніям у колишніх обсягах.

У квітні поставки від великих НК відновлені. Як пояснював прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас, частину премії російським компаніям компенсують за допомогою міжбюджетних розрахунків, тобто за рахунок уряду РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти і застосувати нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

Росія погодилася збільшити знижку на поставки нафти у Білорусь до $15,7 за тонну, що на $12 більше, ніж пропонувалося раніше.

2 квітня прем'єр-міністр Сергій Румас заявив, що Білорусь розраховує отримати у квітні 2 млн тонн російської нафти за ціною близько $4 за барель.