Росія вигадала, як "повністю вирішити проблему з водою" у Криму

Валентина Гембарська Економіка 13:19, 19.10.2020 Оновлено: 13:19, 19.10.2020

Кабінет міністрів Росії підготував "план надійного водопостачання" окупованого Криму, на нього буде виділено 50 млрд рублів (17 млрд грн).

Про це оголосив російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін на нараді з віце-прем'єрами, передає російське пропагандистське агентство ТАСС. За його словами, план передбачає проведення 14 заходів, зокрема розробку нових джерел води.

"Всього на реалізацію плану буде направлено близько 50 млрд рублів, більша частина – з федерального бюджету. Це дасть додаткову подачу води в обсязі не менше 310 тис. кубометрів на добу, що дозволить повністю забезпечити якісним водопостачанням півострів і його жителів", – заявив російський прем'єр.

Він зазначив, що вирішити питання з водопостачанням Криму уряду доручив президент РФ Володимир Путін. "Це важлива тема для людей і розвитку півострова, – сказав Мішустін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Екс-прокурор окупованого Криму, а зараз депутат нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй через воду у Криму.

  • Фахівці Моніторингової місії ООН в Україні у відповідь заявили, що Росія, яка анексувала Крим, несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води на півострові.

  • У Сімферополі місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може статися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

  • Місцеві вчені заявили, що можуть допомогти "владі" окупованого півострова вирішити проблему з водою.

  • У Криму погіршилася проблема з нестачею води. З'явилися показові фото водосховищ.

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