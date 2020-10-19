Росія вигадала, як "повністю вирішити проблему з водою" у Криму
Кабінет міністрів Росії підготував "план надійного водопостачання" окупованого Криму, на нього буде виділено 50 млрд рублів (17 млрд грн).
Про це оголосив російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін на нараді з віце-прем'єрами, передає російське пропагандистське агентство ТАСС. За його словами, план передбачає проведення 14 заходів, зокрема розробку нових джерел води.
"Всього на реалізацію плану буде направлено близько 50 млрд рублів, більша частина – з федерального бюджету. Це дасть додаткову подачу води в обсязі не менше 310 тис. кубометрів на добу, що дозволить повністю забезпечити якісним водопостачанням півострів і його жителів", – заявив російський прем'єр.
Він зазначив, що вирішити питання з водопостачанням Криму уряду доручив президент РФ Володимир Путін. "Це важлива тема для людей і розвитку півострова, – сказав Мішустін.
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