Росія переплатила Україні за транзит газу

За 2020 рік обсяг транзиту російського газу через Україну становитиме 52–55 млрд кубометрів за запланованих і обов'язкових до сплати 65 млрд.

Про це заявив глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, передають "РИА Новости". За його словами, прогноз заснований на тому, що "Газпром" у першому півріччі використовував 77% заброньованих потужностей і при цьому прокачував 150–152 млн кубометрів на добу.

Оскільки російська компанія переказує кошти за викуплені потужності в повному обсязі, то переплата за поставлене паливо становить 30%. До цього в операторі прогнозували прокачування за підсумками року в 55–57 млрд кубометрів.

Згідно з умовами нової угоди, "Газпром" заплатить за поставляння 65 млрд кубометрів у 2020 році і 40 млрд – у наступні чотири роки. У разі перевищення обсягів транзит піде за підвищеним тарифом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макогон заявив, що Україна у 2020 році транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році, в зв'язку з будівництвом російського газопроводу "Турецький потік". Зокрема, було втрачено близько 15 млрд кубометрів газу-транзиту.