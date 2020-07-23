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Росія переплатила Україні за транзит газу

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
6,0 т.
Росія переплатила Україні за транзит газу

"Газпром" переплатив Україні за транзит газу.

За 2020 рік обсяг транзиту російського газу через Україну становитиме 52–55 млрд кубометрів за запланованих і обов'язкових до сплати 65 млрд.

Про це заявив глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, передають "РИА Новости". За його словами, прогноз заснований на тому, що "Газпром" у першому півріччі використовував 77% заброньованих потужностей і при цьому прокачував 150–152 млн кубометрів на добу.

Оскільки російська компанія переказує кошти за викуплені потужності в повному обсязі, то переплата за поставлене паливо становить 30%. До цього в операторі прогнозували прокачування за підсумками року в 55–57 млрд кубометрів.

Згідно з умовами нової угоди, "Газпром" заплатить за поставляння 65 млрд кубометрів у 2020 році і 40 млрд – у наступні чотири роки. У разі перевищення обсягів транзит піде за підвищеним тарифом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макогон заявив, що Україна у 2020 році транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році, в зв'язку з будівництвом російського газопроводу "Турецький потік". Зокрема, було втрачено близько 15 млрд кубометрів газу-транзиту.

Українатранзит газу
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