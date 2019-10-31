"Росія перемогла Україну": як рішення Данії щодо "Північного потоку-2" розв'язало руки Кремлю

Росія подолала останній камінь спотикання для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", який іде в обхід України. У середу, 30 жовтня, Данія видала дозвіл на будівництво газової труби у виключній економічній зоні країни.

У разі повноцінного запуску газопроводу Україна стикається з величезною проблемою – імовірною зупинкою транзиту російського газу через нашу країну, що призведе до величезних збитків. Детальніше про ризики – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Данія була останньою країною, чия позиція заважала завершити будівництво "Північного потоку-2".

Україна і США заявили, що запуск газопроводу з Росії до Німеччини тільки посилить вплив Росії на Європу і стане інструментом для шантажу.

Рішення Данії посилить позиції РФ у тристоронніх переговорах щодо транзитного контракту між Росією й Україною.

У США є дієві механізми для можливості зупинити будівництво газопроводу, але шанси на їх залучення малі.

Будівництво "Північного потоку-2" прискорюється

Більше року датське енергетичне агентство тримало в напрузі Російську Федерацію, затягуючи видачу дозволу на будівництво газопроводу, який повинен проходити з Росії через виняткові економічні зони Німеччини, Фінляндії, Швеції та самої Данії.

Перешкода для "Газпрому" та її компанії Nord Stream 2 AG була знята 30 листопада. І це буде означати прискорення темпів завершення будівництва "Північного потоку-2".

Як пояснили в НАК "Нафтогаз України", рішення Данії було абсолютно прогнозованим, оскільки підстав не давати дозволу у неї не було.

"Відтоді, як Польща і Данія узгодили між собою морський кордон, на південь від датського Борнхольма з'явилася ексклюзивна економічна зона. Заблокувати дозвіл тут можна з дуже обмеженого переліку причин, які не знайшла, наприклад, Швеція раніше. Було зрозуміло, що рано чи пізно дозвіл у цих водах Данії доведеться видати", – повідомила пресслужба компанії.

Рішення датського енергетичного агентства вже привітав російський президент Володимир Путін, заявивши, що Данія проявила себе "як відповідальний учасник міжнародного спілкування, що захищає свої інтереси і свій суверенітет, інтереси своїх основних партнерів у Європі, які вкрай зацікавлені в диверсифікації поставок російських вуглеводнів на європейський ринок".

Український президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на цю новину попередивши, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2" послаблює Європу і підсилює Росію.

Володимир Зеленський "Дзеркало тижня"

Не оминула ця новина і Сполучені Штати Америки, на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США перший заступник держсекретаря Джон Салліван повідомив, що Америка хоче допомогти Україні, зокрема, шляхом можливої зупинки будівництва, щоб транзит газу через українську територію зберігся. "Першочергове завдання – протидія "Північному потоку-2", – заявив він.

Заступник держсекретаря наголосив, що завершення будівництва цього трубопроводу створить величезний важіль тиску на країни ЄС і призведе до формування Росією залежності для здійснення контролю над Союзом.

Чому "Північний потік-2" є загрозою для України

Вся справа в тому, що російський газ поставлявся в країни Європи через територію України, але після розв'язання російської агресії на території Криму і Донбасу, відносини між країнами різко погіршилися. У зв'язку з цим у Кремлі вирішили посилити тиск на Київ шляхом будівництва "Північного потоку-2" в обхід нашої країни, тим самим закривши транзит газу через українську територію.

Як відомо, будівництво газопроводу планувалося завершити в кінці 2019 року, щоб із нового 2020 року запустити по ньому газ в Європу. Дата вибрана не випадково, оскільки в кінці поточного року закінчується дія транзитного контракту між Україною і Росією, і таким чином в Кремлі розраховували не продовжувати договір із Києвом.

За підрахунками "Нафтогазу", в разі зупинки транзиту, Україна щорічно втрачатиме близько 3 млрд доларів на рік або 3% ВВП. Це серйозний удар по українському держбюджету. Але крім цього, це знижує позицію України, як учасника європейського енергетичного ринку.

"Мінус доходи в бюджет, це, звичайно, серйозний удар, решта – це стратегічна позиція України на європейському ринку. Деякий час ми були пасивними гравцями, а зараз намагаємося стати активними учасниками цього ринку, пропонуючи себе як хаб зі зберігання природного газу у наших природних підземних сховищах, які є унікальними в усьому світі. Побудова "Північного потоку-2" послаблює позиції України в європейському енергетичному секторі, і зменшує привабливість української газотранспортної системи, яка вимагає незалежного інвестора. Від цього ми також будемо недоотримувати кошти в бюджет", – зазначив у коментарі OBOZREVATEL глава правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик.

Воночас затягування з видачею дозволу з боку Данії, все ж дозволило посадити Україну, Росію і ЄС за стіл переговорів щодо продовження або ж укладення нового газового контракту, оскільки навіть із рішенням датського енергетичного агентства, зараз РФ уже не встигне вчасно добудувати, а головне повноцінно запустити поставки газу через новий трубопровід.

"Побудова газопроводу ще не означає його повноцінного запуску. Ще питання в тому, чи встигнуть вони до 1 січня, а найімовірніше, ні, але навіть якщо встигнуть, то, щоб вийти на необхідну пропускну здатність і роботу, потрібен час на тестування, на прокачку всіх параметрів, на прокачку початкового об'єму газу. Звичайно, не виключені збої, поломки і так далі", – сказав Боровик.

У переговорному процесі ЄС і Україна наполягають на те, що контракт на транзит газу повинен бути укладений за європейськими правилами. Пропозиція Європейської комісії ґрунтується на десятирічному контракті і на обсягах 60 млрд куб. м газу в рік із можливістю збільшення до 90 млрд куб. м.

У Росії ж кажуть про короткостроковий контракт на один рік, хоча на останніх переговорах 28 жовтня, глава Міненерго Росії Олександр Новак повідомив, що вони готові на цей рік забезпечити транзит газу відповідно до норм європейського законодавства. Але, ці розмови були ще до заяви Данії, на наступних же тристоронніх переговорах позиція РФ значно зросте.

"Так, рішення Данії прозвучало дуже невчасно, бо переговори перебувають на початковій стадії, і це буде грати на руку Росії, яка тиснутиме на Україну тим, що ось-ось буде запущений "Північний потік-2". Це посилює переговорні позиції РФ", – каже енергетичний експерт.

"З іншого боку, є рішення ЄС про те, що газопровід не може бути використаний "Газпромом" на повну потужність, а тільки на 50% від загального обсягу. А решта 50% мають бути віддані незалежним постачальникам, не пов'язаним із "Газпромом". Звичайно, для збереження стратегічної залежності Європи від російського газу, їх уряд може допустити компанію "Новатек" або "Роснефть" для прокачування решти 50%. Але тоді відбувається зміна позиції всередині Росії щодо того, щоб допускати інші компанії, крім "Газпрому" до експорту природного газу, і це вже таке системне рішення, яке може вплинути на багато що, і думаю, що цьому буде противитися Міллер і сам "Газпром", – додав Боровик.

Втім, зараз Росія намагається затягнути переговорний процес, не в останню чергу через очікування дозволу на прокладку труб у датських водах, крім того, вона очікує періоду реального споживання великого обсягу газу в опалювальний сезон у Європі та Україні, тоді буде легше тиснути на позицію ЄС, а, отже, і на нашу також.

"Звичайно, вони не хочуть укладати контракт за європейським законодавством на 10 років, їм вигідно підписувати щорічні контракти не фіксуючи їх зобов'язань за обсягами прокачування газу по українській трубі. І на цьому все стоїть. Поки ми не бачимо жодних виходів на фінішну пряму в цих переговорах, хоча вже треба це робити, тому що Росія отримала козир у переговорах, і буде висувати все більше умов", – зазначив він.

Україна зараз опинилася у програшній позиції, вважає директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. На його думку, якщо до цього рішення у нас був шанс підписати транзитний контракт на вигідних умовах на кілька років, то зараз Росії досить продовжити його на півроку, щоб встигнути повністю запустити "Північний потік-2".

"В України вже немає виходу, хоч нам це і не вигідно, але втрачено багато часу. Україна затягнула з реформуванням"Нафтогазу", зокрема з проведенням анбандлінгу. Ми не запропонували якихось своїх опцій, що дозволяють сказати, що наша система більш конкурентна за "Північний потік-2". І це все призвело до ситуації, коли вибирати вже нема з чого", – пояснив OBOZREVATEL енергетичний експерт.

Чи є ще шанси зупинити будівництво газопроводу?

Можливості є, але експерти оцінюють їх, як досить низькі. З огляду на заяву США про те, що вони можуть допомогти Україні зупинити будівництво "Північного потоку-2", то, найімовірніше, мова йде про санкції, і не про загальні, а саме персональні.

"У Конгресі часто ухвалюються рішення щодо санкційної політики проти тих компаній, які беруть участь у побудові газопроводу. Але якщо на столі у Трампа і правда, а найімовірніше, так і є, лежать рішення про персональні санкції на керівників цих компаній, і американський президент перейде від слів до справи, це буде серйозним ударом по газопроводу", – каже Боровик.

"Це однозначно зможе зупинити будівництво. Але чи зробить це Трамп, будемо бачити, я поки скептично ставлюся до можливості таких дій з боку глави Білого дому", – зазначив він.

Омельченко ж упевнений, що, незважаючи на ті механізми, які є у США, Трамп не піде на жорсткий конфлікт із Німеччиною та Росією, яку вони розглядають, як партнера в глобальному протистоянні з Китаєм.

Дональд Трамп і Володимир Путін

"Росія виграла у цьому питанні, тому що Україна їй допомогла виграти. Ми повинні були проводити реформи "Нафтогазу", а замість цього сподівалися на санкції США. Якби вчасно зробили анбандлінг, а таке зобов'язання в Україні було ще з 2012 року, жодного "Північного потоку-2" взагалі б не було", – заявив енергетичний експерт.

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